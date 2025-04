Al Museo Nuvolari un’opera d’arte in scala per celebrare il mito di “Nivola”

MANTVA Un omaggio d’autore al pilota che ha fatto la storia dell’automobilismo. Giovedì mattina al Museo Tazio Nuvolari si è svolta la cerimonia di donazione di una raffinata opera d’arte in scala 1:12 che raffigura “Nivola” durante le prove del Gran Premio di Monaco del 1932, corsosi proprio il 17 aprile. L’opera, contenuta in una teca ed estremamente dettagliata, è stata realizzata e consegnata personalmente dagli autori, il Generale Stefano Toscano e il Dottor Giuseppe Bottaro, accolti dal presidente dell’Automobile Club Mantova Alberto Marenghi e dal direttore del museo Giuseppe Pottocar. «La scultura di 150 mm – ha spiegato Toscano – ritrae Tazio Nuvolari mentre si infila i guanti da pilota, pronto a salire sulla sua Alfa Romeo 8c 2300, ferma al paddock». Un gesto semplice eppure carico di significato, che restituisce tutta la tensione e la concentrazione dei momenti che precedono la corsa. «Quell’auto – ha ricordato Marenghi – fu una delle più celebri e avanzate degli anni Trenta. Dotata di un motore a otto cilindri da 2336 cc, con 165 cavalli di potenza, era al top per prestazioni e tecnologia. Tazio la rese immortale». L’opera, frutto di studio e passione, arricchisce il patrimonio del museo, contribuendo a mantenere viva la memoria di un uomo che ha reso Mantova celebre nel mondo grazie al suo coraggio, alla sua velocità e al suo stile inimitabile.