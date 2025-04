Basket Serie A2 femminile play off – MantovAgricoltura parte col piede giusto: 56-47 al Selargius in gara-1

MANTOVA Si apre con un sorriso la post season del MantovAgricoltura, che batte il Selargius (56-47) in Gara-1 dei quarti dei play off, centrando la prima storica vittoria casalinga nella fase a eliminazione diretta. Una serata speciale al PalaSguaitzer, gremito da famiglie, bambini e tifosi, accorsi in massa a sostenere le ragazze in maglia biancorossa. E alla fine la festa è completa. Ora la serie si sposta in Sardegna per Gara-2 in programma mercoledì (alle 16) al PalaEsperia di Cagliari.

MANTOVAGRICOLTURA-SELARGIUS 56-47 (20-16, 13-14, 12-10, 11-7)

MNAGRICOLTURA S.GIORGIO

Fietta 4, Llorente 2, Fusari 24, Cavazzuti, Orazzo 13, Ranzato ne, Fiorotto 2, Cerani ne, Dell’Olio 5, Cremona 6, Ramò, Ndiaye ne. All.: Logallo.

SAN SALVATORE SELARGIUS

Mura 3, Berrad 8, Favre 7, Thiam, Ceccarelli 15, Madeddu ne, D’Angelo 14, Ingenito, Pinna, Valenti. All.: Maslarinos.

ARBITRI Alessandro Esposito di Ascoli e Valeria Lanciotti di Porto San Giorgio.

NOTE Tiri da 2: SG 14/43; SS 15/35.

Tiri da 3: SG 7/22; SS 5/24. Tiri liberi:

SG 7/8; SS 2/4. Rimbalzi: SG 49 (Llorente 11); SS 34 (Favre e Thiam 6).

Assist: SG 9 (Fietta 6); SS 10 (Mura e Ceccarelli 3). Palle perse: SG 13; SS 10. Falli fatti: SG 8; SS 14.