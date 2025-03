Alla guida ubriachi in pieno giorno, quattro patenti ritirate

MANTOVA La Polizia Locale di Mantova, nelle due ultime settimane, ha intensificato l’attività di

controllo nell’ambito della guida in stato di ebbrezza; quattro i casi accertati e di seguito

riportati.

Durante la prima settimana di marzo una pattuglia della Locale, durante il servizio nel

quartiere Angeli, a metà mattinata, si accorgeva che un automobilista tentava

ripetutamente di parcheggiare il proprio veicolo senza riuscirvi, arrecando, tra l’altro,

intralcio alla circolazione.

Gli agenti, insospettiti, si fermavano e facevano scendere il conducente dal veicolo, un

58enne del quartiere.

Da subito gli agenti si accorgevano delle difficoltà della persona: alito vinoso,

scoordinamento nei movimenti, linguaggio sconnesso e andatura barcollante. Non vi

erano dubbi, la persona veniva sottoposta al test dell’alcol. Il tasso alcolemico era quasi

cinque volte il limite previsto. Il veicolo veniva sequestrato e la patente ritirata.

Durante la stessa settimana, una pattuglia della Locale veniva inviata dalla centrale

operativa presso la stazione ferroviaria per il rilievo di un incidente senza feriti ma con

danni a cose. Sul posto si accertava che, poco dopo mezzo giorno, un’autovettura era

andata a sbattere contro la vetrata di un negozio. Anche in questo caso, gli agenti

rilevavano la presenza dei sintomi dello stato di ebbrezza: difficoltà di espressione

verbale, occhi rossi e stato confusionale. Il conducente del veicolo, un 48enne di città,

veniva sottoposto ad alcol test i cui esiti risultavano sorprendenti, ben oltre 5 volte il limite

consentito. Il, veicolo, che tra l’altro era stato sospeso dalla circolazione perché non

revisionato, veniva sequestrato e la patente riturata ai fini della sospensione.

Altro caso riguarda un motociclista, un 53enne di città che, all’ora di pranzo, percorreva

piazzale Gramsci in sella alla moto di un amico che in quel momento si trovava a bordo

come passeggero, quando, in prossimità della curva, cadeva rovinosamente al suolo. Lo

stesso veniva trasportato presso il locale pronto soccorso, dove, su richiesta della

pattuglia intervenuta, gli veniva effettuato un prelievo ematico per accertare se vi fossero

tracce di alcol nel sangue. Allo stesso veniva contestata la guida senza patente perché

quella che aveva non gli permetteva di guidare la moto

La scorsa settimana agli agenti è arrivato l’esito degli esami, da cui si rilevava la

presenza di alcool e droghe nel sangue. La moto veniva sottoposta a sequestro ai fini

della confisca.

Anche l’ultimo caso riguarda un motociclista, un 47enne della provincia, che nel primo

pomeriggio della prima settimana di Marzo, percorreva via Brennero in sella alla sua

moto quando, a seguito della perdita di controllo della moto, cadeva rovinosamente a

terra e riportava lesioni. Trasportato al pronto soccorso, la Polizia Locale, vista la dinamica dell’incidente, richiedeva prelievi ematici per verificare se il motociclista avesse

fatto uso di alcool. L’esito dava esito positivo, il valore era di circa 1,50 g/l alcol nel sangue. Da ulteriori accertamenti si appurava anche che la persona era sprovvisto di patente e che, in passato, era stata già sanzionato per guida senza patente. Per tale ragione, in presenza

di recidiva, scattava la denuncia alla Procura della Repubblica di Mantova, inoltre il

veicolo risultava sprovvisto di copertura assicurativa e, pertanto, veniva sottoposto a

sequestro ai fini della confisca.

Tutte le persone indagate sono da considerarsi innocenti fino alla conclusione del

giudizio.