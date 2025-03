Domenica mattina casting per riprese video di una band rock-metal internazionale

MANTOVA Mantova Film Commission, su incarico della società genovese Armonica

s.r.l., organizza un casting per comparse che parteciperanno alle

riprese video di una band rock-metal di livello internazionale in una

località della provincia mantovana.

Il casting per la selezione delle comparse si terrà

domani domenica 23 marzo , dalle 9 alle 13, presso la Scuola di

Teatro Ars di via Bonomi,3 a Mantova.

A dirigere le selezioni saranno Manuela Misino, Casting Director

Per partecipare alle selezioni, riservate esclusivamente agli uomini

tra i 35 e i 55 anni, servono i seguenti requisiti: capelli corti o di

media lunghezza, non colorati;niente piercing visibili, niente

tatuaggi sul collo, viso, avambracci, mani, caviglie. Nel giorno delle

riprese i selezionati devono presentarsi senza barba.

Non sono ammessi i dipendenti pubblici e i pensionati quota 100.

I candidati dovranno presentarsi alle selezioni muniti di: Carta

d’Identità valida; Codice Fiscale; IBAN bancario personale per

incassare eventualmente il compenso previsto dai contratti di lavoro

del settore.

I candidati potranno presentarsi direttamente nei giorni e negli orari

indicati, senza necessità di prenotazione.

Un’opportunità per chi desidera vivere un’esperienza diretta sul set

e prendere parte a una produzione musicale di alto livello