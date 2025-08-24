Canoa – Peccini, Buzzi e Nuvoloni sugli scudi. I Cadetti della Lega Navale in forma “mondiale” nella prova del K4 200

Milano Una giornata all’insegna dello sport, della passione e delle emozioni quella vissuta ieri all’Idroscalo di Milano, in occasione dei Campionati del Mondo di Canoa. Sul campo gara internazionale, allestito per ospitare i migliori atleti del mondo, si è disputata anche una prova dedicata ai giovani Cadetti italiani, con la partecipazione di nove equipaggi provenienti da varie squadre della penisola.

Per la Lega Navale Italiana Sezione di Mantova sono scesi in acqua Azzurra Peccini, Vittoria Buzzi, Giulio Nuvoloni e Matteo Bozzato (in prestito dalla squadra di San Donà), protagonisti di una splendida prestazione nel K 4 sui 200 metri. I ragazzi hanno centrato un risultato straordinario, tagliando per primi il traguardo in una gara serratissima e altamente competitiva. Per tutti loro si è trattato della prima esperienza con partenza dai blocchi, una sfida affrontata con grande grinta e determinazione. Il ritmo tenuto durante la prova è stato eccellente e ha permesso all’equipaggio mantovano di “volare” letteralmente verso il podio, dimostrando non solo tecnica ma anche spirito di squadra e carattere. Emozionante anche il momento della premiazione, con una sfilata solenne che ha visto i primi quattro equipaggi ricevere medaglie e riconoscimenti dalle mani del neo presidente del Coni Buonfiglio e del Presidente vicario della Fick Antonio Rossi, ex campione olimpico. Grande soddisfazione da parte degli allenatori Daniele Rossi e Michela Buta, che hanno seguito i ragazzi in questo percorso e condiviso con loro la gioia di una giornata memorabile. Il risultato ottenuto rappresenta un orgoglio non solo per la sezione mantovana della Lega Navale, ma per tutto il movimento giovanile della canoa italiana. Un’esperienza indimenticabile, che segna l’inizio di un promettente cammino per questi giovani atleti nel panorama nazionale e internazionale della canoa. Il loro impegno, la passione e la determinazione dimostrata sono un esempio anche per tanti coetanei che si avvicinano a questo sport.