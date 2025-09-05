Alla Nautilus presentazione del libro “L’ultima domenica del Pci”

Nella sonnacchiosa domenica del 12 novembre 1989 c’è un solo giornalista di turno nella redazione bolognese dell’Unità. Il Muro di Berlino è crollato da tre giorni e una telefonata annuncia la visita improvvisa in città del segretario Achille Occhetto alla commemorazione di una battaglia partigiana. Il resto è la storia di una semplice domanda: il Pci cambierà nome?

La ricostruzione di una giornata memorabile e concitata nel giornale del più grande partito comunista dell’Occidente viene ricostruita dal protagonista, il giornalista e saggista Walter Dondi, nel libro L’ultima domenica del Pci (Bibliotheka), che sarà presentato sabato 6 settembre alle 17.30 alla libreria.coop Nautilus di Mantova, in via Roma 3. Dialogano con l’autore il politologo Ilvo Diamanti, Roberto Borroni, già segretario del Pci di Mantova e senatore, e Fabio Zanchi, già giornalista all’Unità. Conduce la giornalista Vanessa Bocchi.

Il libro è arricchito da un’intervista ad Achille Occhetto, ultimo segretario del Pci e primo segretario del Pds, dalla prefazione di Luca Bottura, che ha lavorato per l’Unità e per l’inserto satirico Cuore e ora collabora alla Stampa e al programma di Geppi Cucciari Splendida cornice, e di un testo di Michele Serra, giornalista, scrittore e collaboratore di Repubblica.