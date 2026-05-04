Maxi controlli dei Carabinieri nel Suzzarese: denunce, patenti ritirate e sorveglianza dall’alto

GONZAGA – Servizio coordinato dei Carabinieri della Compagnia di Gonzaga tra il 30 aprile e il 3 maggio: 95 persone identificate, 14 multe e diverse denunce per guida in stato di ebbrezza, rifiuto di accertamenti e reati contro il patrimonio. I militari hanno messo in campo un servizio straordinario di controllo del territorio, nell’ambito delle direttive stabilite dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto di Mantova, Roberto Bolognesi. L’obiettivo: rafforzare la sicurezza stradale e contrastare ogni forma di illegalità, aumentando al contempo la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Numeri dei controlli: veicoli, persone ed esercizi

Nel corso dell’operazione, svolta in diverse fasce orarie, sono stati controllati 73 veicoli e identificate 95 persone. I militari hanno inoltre ispezionato 6 esercizi pubblici, elevando complessivamente 14 contravvenzioni al Codice della Strada.

Guida in stato di ebbrezza: tassi ben oltre i limiti

Tra i casi più rilevanti, quello di un 50enne residente a Moglia, fermato dai Carabinieri di Poggio Rusco e risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico di 2,63 g/l, oltre cinque volte il limite consentito. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente e la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Analogo provvedimento per un 22enne, anch’egli di Moglia, sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,10 g/l.

Rifiuta i test antidroga: denunciato

Un 34enne residente in provincia di Siracusa è stato fermato a Ostiglia e invitato a sottoporsi agli accertamenti tossicologici. Al rifiuto sono seguiti la denuncia, il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo.

Attrezzi da scasso e furto al supermercato

Nel corso dei controlli, un 42enne residente a Poviglio (Reggio Emilia), già sottoposto a misura di prevenzione, è stato trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso durante una perquisizione: per lui è scattata la denuncia.

Denunciato anche un 48enne di Gonzaga, sorpreso mentre rubava prodotti per un valore di circa 50 euro all’interno del supermercato “Rossetto” di Suzzara.

L’occhio dall’alto: il supporto dell’elicottero

A rendere ancora più incisivo il servizio è stato il supporto dell’elicottero “Fiamma 33” del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Orio al Serio. Il velivolo ha sorvolato diversi comuni del territorio, tra cui Gonzaga, Ostiglia, Borgo Mantovano e Mantova, consentendo controlli mirati su parchi pubblici, aree golenali e arterie stradali principali.

Fondamentale il coordinamento tra l’equipaggio e le pattuglie a terra, gestito dalla centrale operativa della Compagnia di Gonzaga.

Presidio e prevenzione

L’operazione conferma l’attenzione dell’Arma verso il controllo capillare del territorio e la prevenzione dei reati, con un’azione congiunta che unisce presenza su strada e monitoraggio dall’alto.