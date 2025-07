Tennis tavolo Serie A2 – Damiano Seretti bandiera del Reggio Emilia: “Voglio vincere qui”

Reggio Emilia Il primo nome della nuova stagione del Tennistavolo Reggio Emilia Grissin Bon è una conferma importante e, soprattutto, tutta mantovana. Damiano Seretti, classe 1994, resterà infatti alla corte del presidente Paolo Munarini anche per il campionato 2025/26 di Serie A2 maschile, pronto a vivere il suo terzo anno consecutivo nella città del Tricolore e il sesto complessivo con la maglia reggiana. Pongista esperto e cresciuto nel fertile vivaio mantovano, Seretti rappresenta ormai una figura chiave nello scacchiere del club emiliano. Attualmente numero 45 del ranking nazionale – dove nel 2013 raggiunse anche la seconda posizione assoluta – è reduce da un’ottima stagione, in cui ha contribuito al secondo posto finale della squadra con un bottino di 14 vittorie su 21 incontri, per una percentuale di successi individuali del 66%. «Veniamo da un’annata che, a mio avviso, è stata positiva – commenta Damiano -. Non pensavo che ci saremmo giocati la promozione fino all’ultima giornata con Nulvi, anche se resta un po’ di rammarico per il secondo posto deciso solo dagli scontri diretti. A livello personale e di squadra sono comunque molto soddisfatto». La scelta di restare a Reggio Emilia è stata quasi naturale: «Qui mi trovo bene, si lavora con serenità ma senza perdere di vista obiettivi ambiziosi. Anche nella prossima stagione cercherò di vincere il maggior numero possibile di partite e dare sempre il massimo per la squadra».