Controlli dei Carabinieri della Compagnia di Gonzaga: raffica di denunce, patenti ritirate e armi sequestrate

GONZAGA. Massiccio spiegamento di forze nel basso mantovano per un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla sicurezza stradale e al contrasto della criminalità. I Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, nell’ambito delle linee guida tracciate in Prefettura dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto dal Prefetto dott. Roberto Bolognesi, hanno setacciato le principali arterie stradali e i luoghi di aggregazione.

Il bilancio finale dell’operazione conta 65 persone identificate, 48 veicoli controllati, 3 esercizi pubblici ispezionati e 8 violazioni al Codice della Strada. Sotto la lente degli investigatori sono finite diverse condotte illecite che hanno fatto scattare denunce e sequestri.

Alcol oltre i limiti e droghe alla guida

L’attività di contrasto alla guida in stato di alterazione ha portato al ritiro immediato di quattro patenti e a pesanti denunce all’Autorità Giudiziaria:

Tassi alcolemici record : Un 52enne di Suzzara è stato fermato con un tasso alcolemico di ben 1,86 g/l. Poco prima, un 44enne, sempre residente a Suzzara, era stato trovato con un valore di 1,67 g/l.

Espulsione violata : Un 24enne marocchino domiciliato a Reggiolo (RE) è stato intercettato al volante con un tasso di 1,70 g/l; i successivi accertamenti hanno rivelato che lo stesso era irregolare sul territorio nazionale, avendo violato un ordine di espulsione del Questore di Mantova.

Rifiuti e perquisizioni: Un 34enne di Suzzara ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti tossicologici ed alcolemici. Oltre al ritiro della patente, è stato segnalato alla Prefettura poiché trovato in possesso di 0,64 grammi di hashish. È andata peggio a un 46enne di Mirandola (MO), risultato positivo all’uso di stupefacenti e trovato con un coltello di 8 cm nell’abitacolo.

Armi bianche e violazioni del Daspo Urbano

I controlli di sicurezza hanno fatto emergere una diffusa propensione al porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e il mancato rispetto dei provvedimenti dell’Autorità: