Andrea Zampolli nuovo presidente degli Agronomi e Forestali di Mantova. Eletto anche il nuovo consiglio

MANTOVA Si è insediato il nuovo consiglio dei dottori agronomi e forestali di Mantova 2025-2029. Nei giorni scorsi, conclusa la tornata elettorale che ha portato al voto quasi il 60% degli iscritti, i consiglieri eletti hanno provveduto all’attribuzione delle cariche, nominando all’unanimità il dottore agronomo Andrea Zampolli nuovo presidente. Alla vicepresidenza, in piena continuità col precedente mandato siederà il dottore agronomo Marco Bellini, le cariche di segretario e tesoriere rispettivamente sono andate a Edoardo Tolasi e Simone Sarzenti. Completano la compagine composta in larga parte da liberi professionisti, i consiglieri Susanna Perlini, Massimo Battisti, Davide Somenzi, Alessandro Veroni e Pietro Scalvini.

Le congratulazioni ed auguri di buon lavoro sono giunte immediatamente dal presidente uscente Claudio Leoni, e dal presidente del consiglio nazionale Mauro Uniformi unitamente alla past president Sabrina Diamanti. Il neopresidente, 52 anni, libero professionista, titolare dell’omonimo studio tecnico con sede a Roncoferraro – ha ringraziato Claudio Leoni per l’ottimo lavoro svolto in quattro anni difficili, di profonde riforme per l’ente e per la nostra professione – “Mi lascia un ente economicamente sano, moderno, anche grazie ai finanziamenti PNRR saggiamenti intercettati nel precedente mandato, che hanno consentito la digitalizzazione delle procedure interne, infine ringrazio il consiglio uscente per i tanti rapporti costruiti sul territorio, a vantaggio degli iscritti”. Ed è proprio l’ulteriore consolidamento dei rapporti con gli altri stakeholders delle varie filiere che caratterizzano la professione, (associazioni di categoria, cooperative, Regione Lombardia e Provincia di Mantova, Tribunale e tutte le istituzioni locali) una delle priorità individuate dal nuovo consiglio, già a margine della seduta d’insediamento. Sarà importante anche rafforzare i rapporti di collaborazione istituzionale e professionale con gli altri Ordini e collegi professionali mantovani. “Puntiamo, attraverso varie iniziative in fase di programmazione, sull’innovazione, lo sviluppo di nuovi settori professionali e alla collaborazione con gli enti locali per una categoria che è, e dovrà sempre piu’essere centrale per la nostra provincia”- ha concluso Andrea Zampolli. I Dottori Agronomi e Forestali, infatti, sono per il territorio mantovano, una delle figure chiave, in quanto impegnati, in progettazioni, consulenze e stime nel settore agro-zootecnico, dell’edilizia sostenibile, delle bioenergie (biogas, biometano e agrivoltaico), del verde urbano ed in generale in tutti gli ambiti che ruotano attorno al concetto di sostenibilità, oggi piu’ che mai fondamentale per l’economia e la società mantovana e nazionale.