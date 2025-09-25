Modifiche alla viabilità cittadina per la mezza maratona di domenica 28 settembre

MANTOVA Domenica 28 settembre 2025 si svolgerà la gara podistica competitiva denominata “MANTOVA HALF MARATHON” e la manifestazione podistica non competitiva denominata “EASY RUN”, patrocinate dal comune di Mantova, organizzate da Quisport Società Sportiva Dilettantistica Cooperativa, nel corso della quale i concorrenti percorreranno le strade di proprietà comunale del centro abitato di Mantova sul percorso di seguito indicato:

· “MANTOVA HALF MARATHON” Partenza via Legnago (dal Ponte di San Giorgio) – strada Lunetta – viale Lombardia – via S. Geminiano – strada Madonnina – piazza Frassino – via Paride Suzzara Verdi – strada Cipata – via Legnago – lungolago dei Gonzaga – via Fondamenta – ponte ciclopedonale Fiera Catena – ciclopedonale esterna al parcheggio Anconetta – vicolo Maestro – strada Diga Masetti – via Volta – via Luzio – piazzale di Porta Cerese – viale Te – viale Primaticcio – viale Montello – viale Vesci – viale Montenero –viale Fiume – viale Piave – via Fancelli – via Dugoni – via Chiassi – piazza Martiri di Belfiore – corso della Libertà – piazza Cavallotti – via Arrivabene – via Fernelli – via Verdi – piazza Mantegna – via Broletto – via dell’Accademia – piazza Arche – largo Vigili del Fuoco – lungolago dei Gonzaga – via Fondamenta – ponte ciclopedonale Fiera Catena – ciclopedonale esterna al parcheggio Anconetta – vicolo Maestro – strada Diga Masetti – via Volta – via Luzio – piazzale di Porta Cerese – viale Te – viale Primaticcio – viale Montello – viale Vesci – viale Montenero – viale Fiume – viale Piave – via Fancelli – via Dugoni – via Chiassi – piazza Martiri di Belfiore – corso della Libertà – piazza Cavallotti – via Arrivabene – via Fernelli – via Verdi – piazza Mantegna – via Broletto – arrivo Piazza Sordello;

· “EASY RUN” Partenza area campo canoa – percorso ciclopedonale lago inferiore – ciclabile via Brennero – vicolo Maestro – strada Diga Masetti – via Volta – via Luzio – piazzale di Porta Cerese – viale Te – viale Primaticcio – viale Montello – viale Vesci – viale Montenero – viale Fiume – viale Piave – via Fancelli – via Dugoni – via Chiassi – piazza Martiri di Belfiore – corso della Libertà – piazza Cavallotti – via Arrivabene – via Fernelli – via Verdi – piazza Mantegna – via Broletto – arrivo Piazza Sordello.

Per garantire lo svolgimento della gara in sicurezza ai partecipanti sono previste modifiche sostanziali alla circolazione stradale e alla sosta per il tempo ritenuto necessario a garantire in sicurezza il regolare svolgimento della manifestazione e fino a cessate necessità, fatte salve le disposizioni impartite dagli Ufficiali in servizio di questa Polizia Locale.

DOMENICA 28 settembre 2025:

1. L’imposizione del “DIVIETO DI TRANSITO” dalle ore 7.00 eccetto autorizzati in:

· Viale Mincio – tratto e senso di marcia da via dei Mulini a via Legnago;

· Via Legnago – tratto dall’imbocco del ponte di San Giorgio a strada lunetta;

· Strada Cipata – tratto da strada Lunetta a via Legnago;

In viale Mincio è consentito il transito agli autobus turistici, ai taxi ed ai veicoli in sosta, con unica possibilità di uscita verso via dei Mulini.

2. L’imposizione del “DIVIETO DI TRANSITO” dalle ore 08.00 in:

· Via Legnago (da strada Lunetta alla rotatoria via Ostiglia/Favorita) – strada Lunetta – viale Lombardia – via S. Geminiano (da v.le Lombardia a str. Madonnina) – strada Madonnina (da via S. Geminano a p.za Frassino) – piazza Frassino – via Paride Suzzara Verdi – strada Cipata (da via P. Suzzara Verdi a via Legnago) – via Legnago – lungolago dei Gonzaga – via Fondamenta – vicolo Maestro – strada Diga Masetti – via Volta – via Luzio – piazzale di Porta Cerese – viale Te – viale Primaticcio – viale Montello – viale Vesci – viale Montenero – viale Fiume – viale Piave – via Fancelli – via Dugoni – via Chiassi – piazza Martiri di Belfiore – corso della Libertà – piazza Cavallotti – via Arrivabene (da p.za Cavallotti a via Fernelli) – via Fernelli (da via Arrivabene a via Verdi) – via Verdi – piazza Mantegna – via Broletto – via dell’Accademia – piazza Arche – largo Vigili del Fuoco – piazza Sordello (voltone San Pietro)

· strada Ghisiolo – da viale della Favorita a via Legnago;

· via Viani – da via Einaudi a via Chiassi.

· Corso Umberto -dal civico n. 2 all’intersezione con piazza cavallotti

I veicoli dei residenti e dei domiciliati o dei fruitori dei passi carrabili di via S. Giorgio e della ZTL retrostante il Duomo (vicolo Campana – vicolo S. Celestino – vicolo Gallina – piazza Canonica S. Pietro – vicolo S. Paolo – vicolo Gallo – vicolo Pace – piazza Stretta – vicolo S. Anselmo – via Montanari), purché provvisti di apposito pass ZTL, sono autorizzati al transito sul tratto della corsia riservata di via Cairoli compreso tra piazza Virgiliana e via Montanari.

3. l’adozione di “MISURE di SAFETY” mediante lo sbarramento, con autovettura di servizio con i colori d’istituto in:

· viale Mincio/Legnago;

· via Legnago – inizio Ponte di San Giorgio;

· via Legnago/Lungolago Gonzaga;

· via Legnago/strada Lunetta;

· via Lombardia/via Canneti;

· strada Madonnina/San Geminiano;

· strada Cipata/via Paride Suzzara Verdi;

· strada Cipata/viale dei Caduti;

· Lungolago dei Gonzaga/piazza Arche

· via Diga Masetti /via Ariosto;

· via Dugoni/via Piave;

· piazza Martiri/corso della Libertà;

· Piazza Cavallotti/CORSO Vittorio Emanuele II.

4. l’istituzione del “DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE” dalle ore 08.00, governato da personale dell’organizzazione e da personale delle associazioni di volontariato convenzionate con il Comune di Mantova, in:

· vicolo San Crispino, con unica uscita verso via Principe Amedeo;

· vicolo De’ Cani, con unica uscita verso via Principe Amedeo;

5. l’inversione del “SENSO UNICO DI MARCIA” dalle ore 08.00 in:

· via Fondamenta – che diventerà in direzione di via Trieste;

· via Moro – che diventerà da via Chiassi in direzione di piazza 80° Fanteria;

· via Fernelli – tratto da p.za San Giovanni a via Arrivabene, che diventerà da via Arrivabene in direzione di p.za San Giovanni;

· via dell’Arco – tratto da via Fernelli a v.lo Sant’Ambrogio, che diventerà da via Fernelli a v.lo Sant’Ambrogio;

· via Arrivabene – tratto da via Finzi a via Fernelli, che diventerà da via Fernelli in direzione di via Finzi;

· piazza Dante Alighieri – da via Ardigò a via dell’Accademia, che diventerà da via dell’Accademia in direzione di via Ardigò;

6. la “DELIMITAZIONE” con transenne/coni della corsia riservata ai partecipanti in

· viale Lombardia – da strada Lunetta a viale Marche e da viale Valle d’Aosta a viale Alto Adige;

· via Volta – da via Luzio a strada Diga Masetti;

· via Luzio – da via Volta a p.le di Porta Cerese;

· viale Te – tratto da p.le Ragazzi del ‘99 a p.le di Porta Cerese;

· viale Montello – tratto da via Primaticcio a via Bellonci;

· viale Vesci;

· Viale Montenero;

· Viale Fiume;

· Via Fancelli;

· via Dugoni – tratto da via Fancelli a via Chiassi;

· via Chiassi – tratto da via Conciliazione a via Poma;

· Via Arrivabene – tratto da via F.lli Bandiera a p.zza Cavallotti

7. La riapertura al traffico veicolare della corsia riservata di via Trento, nonché la libera circolazione nella ZTL “A” dal varco di accesso di via Tassoni e nella ZTL di via Trieste/corso Garibaldi con il contestuale spegnimento delle telecamere di controllo degli accessi veicolari installate in corrispondenza dei citati varchi. dalle ore 07.00 alle ore 12.00 e comunque fino a cessate necessità.

8. l’imposizione del “DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA”, dalle ore 18.00 di sabato 27 settembre alle ore 10.00 di domenica 28 settembre 2025, sulle strade e tratti di strada di seguito indicate:

· via Legnago (area di sosta fronte parcheggio Campo Canoa e banchina antistante area camper);

· strada Lunetta – entrambi i lati, da via Legnago a viale Lombardia;

· viale Lombardia – dal civico 12 al civico 2;

· piazza Frassino – dal civico 8 al civico 10/A;

· via Paride Suzzara Verdi – entrambi i lati;

· strada Cipata – entrambi i lati, da via Paride Suzzara Verdi a via Legnago;

dalle ore 18.00 di sabato 27 settembre 2025 alle ore 12.00 di domenica 28 settembre 2025:

· Strada Diga Masetti – entrambi i lati, da vicolo Maestro a via Volta;

· Via Volta – entrambi i lati da via Luzio a strada Diga Masetti;

· Via Luzio – entrambi i lati, da via Volta a piazzale di Porta Cerese;

· Viale Te;

· Viale Montello – entrambi i lati da via Bligny a viale Vesci;

· Viale Montenero – lato sinistro e senso di marcia da viale Boschetti a viale Divisione Acqui (anche in banchina) e lato destro tratto da viale Parilla a viale Divisioni Acqui;

· Viale Fiume – lato destro da viale Oslavia a viale Piave;

· via Fancelli – lato destro, tratto e senso di marcia da via Dugoni al civico 1D della stessa via Fancelli;

dalle ore 06.00 alle ore 12.00 di domenica 28 settembre 2025:

· via Chiassi – da via Poma a piazza Martiri di Belfiore;

· corso della Libertà (corsia ZTL);

· Via Arrivabene – lato sinistro, tratto da via F.lli Bandiera a piazza Cavallotti;

· via Fernelli – entrambi i lati, da via Arrivabene a via Verdi;

· via Verdi – entrambi i lati;

· via dell’Accademia;

· piazza Arche – entrambi i lati;

· largo Vigili del Fuoco.

I divieti sopra citati non si applicano ai veicoli di seguito indicati:

· veicoli dell’organizzazione della manifestazione o da essi autorizzati;

· veicoli di Polizia e di soccorso;

· veicoli delle associazioni di volontariato convenzionate con il comune di Mantova;

· veicoli autorizzati dal personale della Polizia Locale, in servizio.