Antimafia, Carra (Pd): “Il rapporto della Dia è preoccupante per i dati lombardi”

MANTOVA Il dato che emerge dalla relazione semestrale della Direzione investigativa antimafia è preoccupante». A dirlo il consigliere regionale Pd nonché componente della Commissione speciale antimafia, Marco Carra.

«È evidente che la soglia di attenzione che si deve prestare, in particolare da parte delle amministrazioni pubbliche, deve essere mantenuta costantemente alta. Non possiamo sottovalutare il problema delle infiltrazioni delle organizzazioni criminali, ad ogni livello, poiché intaccano settori diversificati del tessuto economico, come dimostrano anche le interdittive emesse recentemente dalla prefettura di Mantova, per ditte operanti nel settore dell’edilizia, del verde, dello smaltimento materiali, della compravendita di veicoli».

Ad oggi ci sono in ballo ingenti finanziamenti pubblici derivanti dal Pnrr e «le istituzioni vanno salvaguardate, anche con l’adeguata preparazione e formazione dei rappresentanti politici che governano, dai piccoli Comuni agli enti di livello superiore. Se la Dia mette in guardia sulle opere da realizzare con il Pnrr e sulle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, significa da un lato un positivo monitoraggio e azione di contrasto del fenomeno da parte degli enti preposti, dall’altro che il tema è attuale e in continua evoluzione. LaRegione dovrà farsi carico anche di questo, con i compiti che le sono assegnati, nel rispetto dei ruoli, ma di controllo e verifica di situazioni a rischio, specie negli appalti pubblici» conclude.