Apam rifà in tre anni il parco mezzi

MANTOVA Tre anni di tempo, e il parco automezzi del trasporto pubblico locale, pronto a mettersi in gara per mantenere il servizio nel mantovano, sarà pressoché rivoluzionato. Grazie ai fondi del Pnrr che comporteranno investimenti per circa 5,5 milioni di euro, l’Apam registrerà la storica svolta di conversione puntando esclusivamente su una locomozione “green” in linea con le direttive comunitarie.

Tre anni di tempo insomma per abbandonare completamente i mezzi più inquinanti a gasolio, e abbracciare la politica ecologista del trasporto a gas, elettrico e persino a idrogeno – in accordo peraltro con gli investimenti messi in campo dall’amministrazione provinciale di Carlo Bottani.

Lo schema predisposto dal presidente Medardo Zanetti, che qui sopra abbiamo sintetizzato, è eloquente del tipo di investimenti che l’azienda di Dosso del Corso è pronta ad affrontare. E due sono gli elementi di valutazione complessiva limitatamente alla qualità dei mezzi: la loro vita in servizio attivo e l’orientamento della tipologia di alimentazione dei motori. A fronte di un’anzianità media di 7,3 anni per tutti i 39 autobus Apam in circolazione nell’arco del 2023, già il presente 2024 vede accrescersi di 2 unità la flotta a disposizione, che sale a 41, e con un’anzianità di servizio che si abbassa mediamente a 5,6 anni. Non solo: mentre sino all’anno scorso nessun bus era elettrico, da quest’anno ne vedremo 2 sulle strade, mentre saliranno a 6 quelli a metano, e scenderanno da 14 a 9 quelli a gasolio.

Ancora tre anni di tempo, e il gasolio sparirà completamente dai rifornimenti, mentre contestualmente nel 2026 i mezzi a disposizione diventeranno 42, dei quali 33 alimentati a metano, 4 elettrici e ben 5 a idrogeno. Autobus praticamente rinnovati nella totalità, e con una vita media di 3,1 anni.

Possiamo a questo punto affermare che la rivoluzione green del Tpl si sta concretizzando, e Apam avrà tutte le carte in regola per affrontare la gara per mantenersi gestore del trasporto pubblico locale.