Operaio 54enne stroncato da un malore sul posto di lavoro

SAN BENEDETTO PO Stroncato da un malore mentre era al lavoro. E’ successo intorno alle 13 di oggi, giovedì 10 novembre, all’interno della ditta Betonrossi in strada Gualanta a Bugno Martino, frazione di San Benedetto Po. La vittima è un operaio di 54 anni. Inutili i tentativi di rianimazione da parte del personale dell’auto medica del 118, e altrettanto inutile l’arrivo sul posto dell’eliambulanza di Brescia. Ai soccorritori non è rimasto altro che constatare il decesso dell’operaio, probabilmente per un infarto. In seguito sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spsal di Ats Val Padana.