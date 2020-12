RONCOFERRARO Incidente mortale oggi alle 17 lungo l’ostigliese in prossimità di garolda, nel comune di Roncoferraro. La vittima è Maurizio Sironi, 72enne di Sustinente. L’uomo era al volante della sua Renault Mégane quando per cause al vaglio della Polizia Stradale avrebbe perso il controllo del mezzo che è uscito di strada scaravoltando più volte. In seguito all’impatto il 72enne è stato sbalzato dall’abitacolo. Inutili i soccorsi da parte del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco.