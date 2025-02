Approvato il progetto di riqualificazione della palestra Boni e della scuola primaria Don Primo Mazzolari

MANTOVA La Giunta Palazzi, martedì 25 febbraio, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all’intervento di “Riqualificazione funzionale, adeguamento impiantistico e potenziamento della fruizione degli spazi della palestra Boni e della scuola primaria Don Primo Mazzolari”, redatto dall’architetto Mara Gobbi, per un investimento complessivo di 956.394 euro, attraverso fondi strutturali e di investimento europei “Generare il futuro: dalla scuola alla città”.

L’intervento prevede l’efficientamento energetico della struttura attraverso la riqualificazione completa dell’involucro edilizio con la realizzazione di facciate ventilate, che miglioreranno non solo l’aspetto estetico della struttura, ma anche le sue caratteristiche isolanti. Inoltre, vi sarà l’installazione di un nuovo impianto di ricambio aria meccanizzato negli spogliatoi della palestra Boni. Per quanto riguarda la scuola primaria Don Primo Mazzolari è prevista la manutenzione straordinaria ai servizi igienici, l’abbattimento delle barriere architettoniche con la realizzazione di un nuovo montascale interno all’edificio e la ridefinizione degli spazi esterni con la creazione di un accesso diretto alla palestra Boni.

“Un altro intervento per gli impianti sportivi comunali – ha sottolineato il sindaco di Mantova Mattia Palazzi –, utile anche a migliorare gli aspetti di efficientemente energetico”.