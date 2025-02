Bottani e Aporti, incontro oggi al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

ROMA Opere a corollario del raddoppio ferroviario della Linea Mantova – Piadena e innalzamento dei ponti di Arquà Polesine e Zelo in Veneto. Questi i due temi al centro dell’incontro che il Presidente della Provincia di Mantova Carlo Bottani e il consigliere provinciale delegato alle grandi opere, pianificazione e sistema portuale Francesco Aporti hanno avuto questa mattina a Roma al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. “Abbiamo avuto un importante confronto con l’ingegner Elisabetta Pellegrini, Dirigente del Ministero e stretto collaboratore del Ministro Matteo Salvini su alcune opere cruciali per il nostro territorio – spiegano Bottani e Aporti-. E’ stata l’occasione per descrivere in modo puntale le preoccupazioni e i bisogni che gli amministratori dei territori interessati dal raddoppio ferroviario hanno segnalato. Era presente anche Rfi con propri rappresentanti per cui riteniamo l’incontro non solo utile, ma un concreto passo in avanti soprattutto perché abbiamo portato avanti le istanze della provincia mantovana. Abbiamo trovato disponibilità da parte dei dirigenti del Ministero ad accogliere le esigenze manifestate dai Sindaci per quanto riguarda le opere accessorie al raddoppio ferroviario e anche a supportarci nella gestione del sistema portuale mantovano la cui crescita dipende anche dalla realizzazione di opere necessarie per far transitare imbarcazioni di dimensioni maggiori rispetto a quelle attuali lungo il percorso che dal porto di Valdaro conduce a Venezia”. Le parti hanno già programmato di rivedersi nelle prossime settimane per approfondire i temi discussi oggi.