Quistello, furto alla Festa della Zucca: denunciato un 27enne

QUISTELLO Si era recato alla “festa della zucca” di Quistello, attiva nei giorni scorsi con tanto di tendo struttura. Ma il suo intento probabilmente non era quello di assaggiare i tortelli di zucca, visto l’epilogo della vicenda.
Infatti i Carabinieri della Stazione di Quistello, durante l’espletamento di un servizio perlustrativo, sorprendevano un soggetto intento ad asportare 18 bottiglie di vino accompagnato da un complice, che riusciva a fuggire.
Dopo i primi accertamenti i Carabinieri restituivano all’ente organizzatore dell’evento le 18 bottiglie di vino, deferendo il soggetto fermato, un 27nne marocchino del luogo, all’Autorità Giudiziaria poiché ritenuto responsabile, in ipotesi accusatoria, del reato di furto aggravato in concorso.
Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza del soggetto, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.