Continua la disinfestazione contro le zanzare

MANTOVA

Dal 20 al 24 luglio, viene eseguito il terzo ciclo di interventi di disinfestazione contro le zanzare nelle aree verdi pubbliche, a cura del Servizio Verde di Mantova Ambiente.

Di seguito il calendario:

Lunedì 20 luglio Bosco Virgiliano, Fiera Catena, Zona Te, Te Brunetti, Valletta Valsecchi

Martedì 21 luglio Cittadella, Colle Aperto, antova Nord, Virgiliana, Gambarara, Castelletto Borgo, Lunetta Frassino, Formigosa

Mercoledì 22 luglio Centro città (lungolaghi Mincio e Gonzaga), Fiera Catena, Valdaro

Giovedì 23 luglio Borgo Pompilio, Belfiore, Borgo Angeli, Borgo Chiesanuova, Due Pini

Venerdì 24 luglio Centro città (giardini e viali alberati), Lago Paiolo, Valletta Paiolo

Come funziona il trattamento? Il programma di lotta alla zanzara (lotta adulticida) è composto da cinque cicli con intervalli di 20 – 25 giorni.

Nelle aree verdi pubbliche e sulle alberature vengono eseguiti trattamenti contro gli adulti di zanzara, con impiego di prodotti a basso impatto ambientale (privi di solventi aromatici), registrati presso il ministero dell’ambiente come presidi medico chirurgici, o classificati come biocidi secondo le direttive dell’UE.

Nelle aree da trattare vengono affissi manifesti informativi sulle modalità e tempi di esecuzione. I trattamenti avvengono nelle prime ore del mattino tra l’1,00 e le 6,00 in condizioni di tempo idonee; in caso di pioggia l’intervento viene ripetuto dopo qualche giorno.

Gli interventi vengono eseguiti solo sulle aree a verde pubblico: il cittadino, da parte sua, deve adottare gli accorgimenti quotidiani per impedire la formazione di habitat ideali alla deposizione delle uova di zanzara.

Ecco alcuni consigli utili:

• evitare l’abbandono di oggetti e contenitori in cui possa raccogliersi acqua piovana;

• svuotare e pulire i contenitori utilizzati nelle proprietà private (sottovasi, secchi, annaffiatoi, bidoni, ecc.);

• controllare che le grondaie non siano ostruite e che l’acqua defluisca rapidamente;

• introdurre pesci rossi o gambusie (predatori delle larve) nelle fontane ornamentali e nelle vasche;

• distribuire pastiglie antilarvali nell’acqua dei tombini situati all’interno delle proprietà private;

• svuotare settimanalmente e pulire a fondo gli abbeveratoi per gli uccelli e per gli altri animali domestici.

—