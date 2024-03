Rugby serie A Elite – Viadana stende il Valorugby e si riprende la vetta solitaria

Viadana Il Rugby Viadana torna prepotentemente al successo nel “Derby del Po” con il Valorugby Emilia per 29-18, riscattando così la sconfitta di due settimane fa nel big match con il Rovigo. E ritrova il primo posto solitario, con ben 5 punti in più dei rossoblù, oggi di scena a Mogliano. I gialloneri, sospinti dal grande tifo dei 1300 dello Zaffanella, danno prova di grande consistenza e capacità di uscire dai momenti di difficoltà. Nel primo tempo, infatti, è Reggio a fare la partita, mentre i locali faticano in touche, commettono troppi errori e chiudono sotto 10-15. Fino al 50’ non riescono a essere la solita squadra capace di mettere a segno otto vittorie di fila, poi un calo fisico degli avversari e una ritrovata lucidità, portano il Viadana a dominare il derby, a mettere a segno tre mete e il punto di bonus.

Il Valorugby parte subito con una meta dopo 5’ di gioco grazie a Marco Silva, bravo a capitalizzare la maul avanzante frutto di una touche perfetta. Al 7’ replica Bronzini con la trasformazione di Roger Farias (7-5). Sono ancora i Diavoli al 14’ a segnare con una super marcatura di Filippo Lazzarin, abile nell’evitare il placcaggio di ben quattro avversari. Al 27’ Ledesma firma il 7-15 e ancora Roger risponde al 32’ sempre su piazzato (10-15). Al rientro dagli spogliatoi, un’altra punizione di Maxi Ledesma al 50’ regala agli emiliani il 10-18. La gara sembra indirizzata verso il Valorugby. E’ davvero finita per il Viadana? Da qui in poi invece si spegne la luce proprio in casa reggiana, mentre cresce il team di Pavan, nonostante l’inferiorità numerica (giallo a Ciardullo). Meta di Luccardi al 50’, poi il bis al 61’ con Morosini ed ecco il tris del veterano Antonio Denti all’80’, che schiaccia in meta dopo una maul perfetta di tutto il gruppo giallonero. Arriva così anche il punto di bonus offensivo. Roger Farias trasforma e fissa il punteggio finale sul 29-18. Ora il turno di riposo e poi il focus sarà sulle tre trasferte di fila che chiuderano la stagione regolare, la prima delle quali sabato 23 a Colorno. (c)