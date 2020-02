Arriva il catasto solare del Comune: nel futuro l’energia arriva dai tetti

MANTOVA Il Comune di Mantova insieme alla start up parmense Aerodron ha presentato il progetto “Solar City”. Lo studio presentato dall’azienda parmense, che aveva già affiancato via Roma nella mappatura per la valutazione delle coperture in amianto, attesta che la produzione solare sui tetti del territorio comunale si aggira sui 78.189,5 MWh, generando un risparmio di 41.518, 6 tonnellate di CO2. Attraverso una mappa dettagliata, sul sito del Comune di Mantova, i cittadini hanno la possibilità di visionare il risparmio energetico della propria abitazione con l’installazione di pannelli fotovoltaici. Previste anche delle installazioni conformi ai vincoli delle Soprintendenze. «Il sole – spiega l’assessore Andrea Murari – è una fonte di energia inesauribile, rinnovabile e pulita. Il mondo ha bisogno di questo tipo di energia per avere un’aria più pulita, ma anche di un’energia più economica per i cittadini. Il compito delle amministrazioni è rendere tutto ciò possibile».