Rissa notturna in piazza Broletto: 36enne brasiliano preso a calci colpito a terra con delle sedie di ferro

MANTOVA – Rissa notturna in piazza Broletto. E’ successo intorno all’una e mezza di oggi. Un 36enne di nazionalità brasiliana avrebbe avuto una discussione con un gruppo di giovani per futili motivi. Improvvisamente è scattata l’aggressione. Il malcapitato, che era insieme ad altre due persone, è stato colpito e gettato a terra e a quel punto su di lui si sono scagliati una decina di giovani che lo hanno colpito con calci, pugni e anche con delle sedie di ferro. L’intervento di alcuni passanti che hanno anche chiamato la Polizia ha evitato il peggio. Quando il 36enne è stato soccorso era privo di sensi. Fortunatamente si è poi ripreso. E’ stato portato al Poma in codice giallo (media gravità, non in pericolo di vita, ndr). Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante c he hanno dato il via alle indagini. Al vaglio le riprese delle telecamere.