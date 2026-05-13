Calcio Serie B – Play off: Juve Stabia e Catanzaro in semifinale

MANTOVA Il Modena resterà in Serie B anche nella prossima stagione. È il verdetto della prima partita dei play off, che i canarini hanno disputato ieri al Braglia contro la Juve Stabia. È finita 1-0 per i campani, che sono approdati in semifinale grazie al gol di Zeroli all’87’. Un autentico colpaccio, quello della squadra di Ignazio Abate, contro un Modena che partiva favorito dalla posizione in classifica (sarebbe passata anche con un pari, sia pur dopo i supplementari). Gli emiliani di Andrea Sottil sono partiti forte e in un paio di occasioni hanno pure sfiorato il vantaggio. Ma hanno rallentato tanto nel finale, forse proprio per puntare al pareggio, e a tre minuti dal 90’ è arrivata la sforbiciata di Zeroli che ha mandato in semifinale la Juve Stabia.

Passa il turno anche il Catanzaro, che al Ceravolo ha battuto 3-0 l’Avellino. Buona partenza degli irpini, ma al 42’ i giallorossi passano in vantaggio con un rasoterra a giro di Pontisso. Nella ripresa la squadra di Alberto Aquilani raddoppia con Cassandro all’84’, segna il 3-0 con un rigore di Iemmello al 94’ e strappa il pass per le semifinali. Per l’Avellino di Davide Ballardini la stagione finisce qui.

Le semifinali d’andata si giocheranno nel weekend: sabato alle 20 Juve Stabia-Monza; domenica, sempre alle 20, Catanzaro-Palermo. Le gare di ritorno sono in programma martedì e mercoledì prossimi. Finale il 24 e 29 maggio. La vincente seguirà Venezia e Frosinone in Serie A.

Venerdì alle 20 si giocherà anche Bari-Sudtirol, play out d’andata. Il venerdì successivo retour match al Druso di Bolzano. La perdente seguirà Spezia, Reggiana e Pescara in Serie C.