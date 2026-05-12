Tennis tavolo Serie A1 femminile – L’implacabile Brunetti non dà scampo al Sudtirol (0-3). Finale già in cassaforte

BOLZANO Le campionesse d’Italia della Brunetti Castel Goffredo iniziano nel migliore dei modi la semifinale play off di Serie A1 femminile, imponendosi con un netto 3-0 sul campo dell’ASV TT Südtirol allo Sportzone Pfarrhof di Bolzano. Un successo autorevole, mai in discussione, che permette alle mantovane di avvicinarsi con fiducia alla gara di ritorno, in programma già questo venerdì alle ore 19 al PalaMazzi. Il pass per la finale di fatto è già in cassaforte e l’avversaria si conosce già: il Norbello, secondo della regular season, si è infatti ritirato dai play off e non si è presentato per giocare l’altra semifinale contro Sassari, che quindi accede automaticamente alla sfida per il tricolore.

Ma torniamo al match di ieri a Bolzano. La Brunetti ha mostrato solidità e qualità in tutti e tre i singolari, confermando il proprio status di squadra di vertice.

SUDTIROL-BRUNETTI 0-3

Debora Vivarelli-Bernadette Szocs 1-3 (8-11, 7-11, 11-9, 8-11); Gaia Monfardini-Andreea Dragoman 0-3 (6-11, 10-12, 6-11); Arianna Barani-Nikoleta Stefanova 0-3 (2-11, 4-11, 6-11).

ASV TT SÜDTIROL Debora Vivarelli, Gaia Monfardini, Arianna Barani. All.: Jason Davide Luini.

BRUNETTI CASTEL GOFFREDO Bernadette Szocs, Andreea Dragoman, Nikoleta Stefanova, Nicole Arlia. All.: Alfonso Laghezza.

ARBITRI Claudia Angeli e Maurizio Marcon.