Scontro auto-moto in via Circonvallazione Sud: minorenne scivola sullo spartitraffico

MANTOVA – Un brutto incidente stradale si è verificato oggi, intorno alle 13, nei pressi della rotonda di strada Circonvallazione Sud. Il bilancio è di un giovane motociclista trasferito in ospedale.

La dinamica del sinistro

Secondo le prime ricostruzioni e le dichiarazioni dei conducenti, una Hyundai Kona condotta da un uomo del 1985, residente a Mantova, proveniva dalla zona dell’istituto scolastico Itis. L’automobilista si stava immettendo all’interno della rotatoria di strada Circonvallazione Sud con l’intenzione di proseguire la marcia verso strada Lago Paiolo.

Proprio in quel momento una Ktm 125, guidata da un minorenne classe 2009 residente a Curtatone, si trovava subito dietro alla vettura. Giunto all’altezza dell’immissione, il motociclo è entrato in collisione laterale con l’auto. A causa del violento impatto, il giovane centauro ha perso il controllo del mezzo, scivolando sull’asfalto per diversi metri fino a terminare la propria corsa sullo spartitraffico erboso centrale.

I soccorsi

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dello scontro, hanno prestato le prime cure al sedicenne. Il ragazzo è stato successivamente trasportato al pronto soccorso in codice giallo per via dei traumi riportati nella caduta. Illeso, ma sotto shock, il conducente della Hyundai. I rilievi di legge per determinare l’esatta responsabilità e la dinamica dell’impatto sono affidati agli agenti della Polizia locale.