Assemblea soci della Canottieri Mincio domani al MaMu

MANTOVA La comunità dei soci della Canottieri Mincio Società Cooperativa è chiamata a raccolta domani alle 9.30 all’annuale Assemblea, un momento fondamentale di confronto, partecipazione e condivisione delle prospettive future della storica realtà sportiva e ricreativa mantovana. Ordine del giorno Bilancio d’esercizio 2024 Verranno presentati e discussi il bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 e le relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Revisore Legale e della società di certificazione. I soci saranno chiamati ad approvare i conti e a deliberare in merito alle proposte del CdA. Nuove opere e attrezzature per il biennio 2025/2026 Importanti sviluppi in arrivo: tra i progetti in discussione spiccano la realizzazione di una nuova piscina per bambini e la costruzione di un nuovo chiosco. Le iniziative rientrano nella mission della cooperativa per migliorare i servizi ricreativi e sportivi disponibili ai soci. 3. Nomina di un nuovo amministratore A seguito di una vacanza nell’organo amministrativo, verrà proposta la nomina di un nuovo consigliere, secondo quanto previsto dall’art. 2386 del Codice Civile. 4. Delibera su domanda di ammissione respinta Sarà sottoposto al voto dei soci il rigetto deliberato dal CdA di una richiesta di ammissione a socio ordinario, come previsto dall’articolo 7 dello Statuto. 5. Informativa su ispezione del Mise L’assemblea sarà anche occasione per aggiornare i soci sull’ispezione straordinaria disposta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MISE), un passaggio rilevante per la trasparenza e il futuro della governance.