Lunedì 30 iniziano i lavori di riqualificazione di via Asiago. Dureranno tre mesi e mezzo

Complessivamente gli interventi dureranno tre mesi e mezzo, fino a metà ottobre.

I lavori prevedono la demolizione dei marciapiedi esistenti con allargamento delle aree verdi, consentendo una maggiore libertà agli apparati radicali delle alberature. Verranno realizzati un nuovo percorso ciclabile con pavimentazione in autobloccante drenante e nuovi marciapiedi in resina su sottofondo drenante. Sono previsti nuovi attraversamenti pedonali con pavimentazioni tattili per ipovedenti e non vedenti. È inoltre prevista una nuova illuminazione in corrispondenza della pista ciclabile, dei marciapiedi e della carreggiata.