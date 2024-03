Elezioni a San Giorgio, in campo anche Simona Marini Guiderà la civica “Impegno comune”

SAN GIORGIO BIGARELLO – Simona Marini, 53 anni, dirigente amministrativa, sposata e con due figli, è il volto nuovo delle elezioni amministrative a San Giorgio Bigarello. Sale e così a quattro il numero di candidati alla carica di sindaco in campo. Sostenuta e proposta da un gruppo di persone attive per la comunità, Marini sarà alla guida di “Impegno comune”, una lista di matrice prettamente civica. «Durante gli oltre dieci anni di gestione della società in house del Comune (la San Giorgio Servizi srl, ndr) e l’attuale occupazione in un’associazione di volontariato con scopi socio-sanitari – dichiara Marini – ho potuto toccare con mano le difficoltà che i cittadini incontrano a livello individuale, famigliare e collettivo, sotto diversi aspetti: da quello primario legato a benessere e salute, a quello sociale, culturale ed economico. Questa esperienza ha acceso in me il desiderio di impegnarmi ancora di più per dare risposte ai cittadini, secondo i capisaldi del mio agire quotidiano: coerenza, onestà e trasparenza. Da qui l’idea di intraprendere una politica fatta da cittadini al servizio dei cittadini». Il nome stesso della lista, “Impegno comune”, vuole sintetizzare l’essenza del programma: impegnarsi con entusiasmo «per trasformare il presente, attuando un percorso di ascolto, collaborazione e condivisione che porti a mettere al centro le persone e le loro necessità, con particolare attenzione alla qualità della vita del territorio». Simona Marini punta quindi sul benessere socio-sanitario, culturale ed economico portando un programma «attento e concreto di sviluppo di tutte le frazioni, con un occhio di riguardo all’integrazione dell’offerta di servizi e al potenziamento di quelle realtà del territorio che attualmente non vengono valorizzate».

Matteo Vincenzi