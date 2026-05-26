Tennis tavolo Serie A1 maschile – L’Alfa Food tocca lo scudetto con un dito: 3-2 al Top Spin Messina

MESSINA L’Alfa Food Bagnolese scrive un’altra pagina memorabile della propria stagione e vede ormai vicinissimo il primo scudetto della sua storia. Nella gara d’andata della finale tricolore la formazione mantovana espugna infatti la palestra di Messina superando 3-2 la Top Spin al termine di una sfida intensa, spettacolare e combattutissima. Un successo pesantissimo, conquistato in trasferta, che consegna ora alla squadra due match point casalinghi per chiudere i conti: il primo appuntamento è fissato per venerdì alle 18 a Bagnolo San Vito. In casa anche l’eventuale bella. A trascinare la Bagnolese ieri è stato uno straordinario Mihai Bobocica, autore di due punti fondamentali e assoluto protagonista della serata. Decisivo anche il successo nel secondo match di Hampus Soderlund, che ha permesso ai mantovani di restare avanti nel punteggio generale.

TOP SPIN MESSINA-ALFA FOOD 2-3

Vladislav Ursu-Mihai Bobocica 0-3 (8-11, 9-11, 9-11); Danilo Faso-Hampus Soderlund 0-3 (10-12, 5-11, 2-11); Tomislav Kojic-Jordy Piccolin 3-0 (11-4, 11-8, 11-8); Vladislav Ursu-Hampus Soderlund 3-0 (11-5, 11-7, 12-10); Niagol Stoyanov-Mihai Bobocica 0-3 (9-11, 7-11, 6-11)

TOP SPIN MESSINA Vladislav Ursu, Danilo Faso, Tomislav Kojic, Niagol Stoyanov. All.: Marco Faso.

ALFA FOOD BAGNOLESE Mihai Bobocica, Hampus Soderlund, Jordy Piccolin. All.: Cristina Semenza.

ARBITRI Nicola Capurso e Michele Damone.