Calcio Serie B – Mantova, vacanze romane per la Coppa Italia: all’Olimpico con la Lazio

MANTOVA Con la chiusura del campionato di Serie A, va delineandosi il tabellone della Coppa Italia 2026-27. Come avevamo ipotizzato qualche giorno fa, l’avversario del Mantova nel primo turno sarà nientemeno che la Lazio. Da affrontare oltretutto allo stadio Olimpico, in gara secca, a cavallo di Ferragosto. Il programma non è stato ancora ufficializzato, ma dovrebbe ricalcare quello delle ultime edizioni che prevedono la diretta di tutte le partite sui canali Mediaset. Nel caso del primo turno, quattro partite al giorno dal 14 al 17 agosto.

Chi passa il turno tra Lazio e Mantova affronterà poi la vincente di Lecce-Palermo a inizio settembre. Se fosse l’Acm, giocherebbe in trasferta causa posizione inferiore nel ranking. Il resto del tabellone prevede in seguito il Bologna al Dall’Ara negli ottavi di finale. Sempre nella parte sinistra del tabellone si trovano Inter e Milan, che l’Acm potrebbe trovarsi di fronte rispettivamente ai quarti e in semifinale (ma qui viaggiamo altissimi con la fantasia…). L’altra testa di serie che entra in gioco negli ottavi è il Como, mentre nella parte destra del tabellone troviamo Roma, Juventus, Atalanta e Napoli.