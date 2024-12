Banchi di nebbia: tre incidenti tra la notte e la prima mattinata

MANTOVA Raffica di incidenti nelle prime ore di oggi per la nebbia che gravava su buona parte della provincia e in particolare tra la periferia e i territori di San Giorgio Bigarello e Roncoferraro. Poco prima dell’una in A22 lungo la corsia Nord all’altezza dell’abitato di Villanova de’ Bellis un automobilista è finito con la sua auto fuori strada disorientato proprio dalla nebbia, e forse anche da un colpo di sonno. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, la Polstrada di Verona Sud e i vigili del fuoco che hanno recuperato l’auto finita in una scarpata adiacente alla carreggiata. Illeso il conducente. Auto contro un ostacolo verso le 4.30 in tangenziale Nord. A bordo un 19enne e due ragazze di 21 e 22 anni. Carabinieri e Croce Verde sul posto; uno dei tre occupanti è finito in ospedale per accertamenti. In mattinata, poco dopo le 8, scontro fra tre auto per un sorpasso azzardato in via Cesare Battisti, a Villa Garibaldi di Roncoferraro. L’auto che ha effettuato il sorpasso dopo essersi scontrata frontalmente con quella che arrivava dal senso di marcia opposto, è carambolata in un fossato senz’acqua. La persona al volante è rimasta incastrata ed è stata fatta uscire dai vigili del fuoco. Due in ospedale in codice giallo. Sul poto oltre al 118 anche i carabinieri per i rilievi.