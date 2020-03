Calcio Seconda cat. – Il coronavirus non ferma i soliti ignoti: Casteldariese derubata dei medicinali

MANTOVA Nonostante le numerose restrizioni governative per l’epidemia di Coronavirus, e i relativi controlli, in rari casi capita che ci siano i soliti ignoti in azione. E di questi tempi può succedere che, addirittura, una società si veda sottrarre qualche bustina di medicinali, con danni strutturali ben più ingenti.

Nel weekend, infatti, qualche sconsiderato ha pensato bene di forzare una finestra e due porte delle sedi (contigue) di Casteldariese e Audace, presso il campo sportivo in via “Di là dell’acqua” a Castel d’Ario: «Hanno portato via qualche bustina di antidolorifico dalle cassette mediche – ha commentato amaramente il presidente dei bianconeri Andrea Campanini -, più del furto in sè, di scarsissimo valore, brucia la beffa di dover riparare il danno ai serramenti. Abbiamo sporto denuncia alle forze dell’ordine, che hanno fatto i rilievi opportuni». Ancora da quantificare il danno economico, che comunque dovrebbe ammontare ad alcune centinaia di euro, per rimettere a nuovo le porte e la finestra divelte dai malintenzionati.