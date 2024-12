Parco del Mincio: pulizia dei canali interni: al via i lavori nelle Valli

MANTOVA Sono in corso i lavori di pulizia dei canali realizzati dal Parco del Mincio nella Riserva naturale Valli del Mincio. Previste all’interno del progetto “Interventi per l’incremento della biodiversità e il mantenimento di ecosistemi ad elevato grado di naturalità” finanziato da Fondazione Cariverona, le opere consistono nella rimozione dei sedimenti “allo scopo”, spiega il Presidente del Parco Maurizio Pellizzer “di ripristinare la funzionalità idrodinamica dei canali interni, riconnettere al sistema delle Valli gli ambienti acquatici separati dai fenomeni di deposito e concorrere alla conservazione della naturalità degli habitat palustri maggiormente compromessi da fenomeni di deposito del materiale organico e dei solidi sospesi.”

In questa prima fase, gli interventi si svolgono in un reticolo ricadente in aree demaniali o di proprietà pubblica, nel perimetro dei Comuni di Curtatone e Rodigo, per un’estensione di 1,5 Km. L’investimento complessivo ammonta a 90.000,00 euro.

È alle battute finali anche la redazione del progetto esecutivo di pulizia dei canali presenti in aree private, per un’estensione di 6 Km, allo scopo di mantenere la funzionalità idraulica e contenere le popolazioni di piante alloctone infestanti e invasive.

Le risorse assegnate a questa seconda fase ammontano a 175.000,00 euro stanziati dalla Provincia di Mantova nell’ambito di una convenzione siglata con il Parco del Mincio, che gestisce e realizza le elaborazioni progettuali e l’esecuzione dei lavori.

La pianificazione degli interventi per il ripristino idrodinamico dei canali nelle Valli ha una durata triennale.