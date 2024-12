Mantova-Pisa oggi alle 15. Un altro sabato blindato in zona stadio dall’alba al tramonto e oltre

MANTOVA Un altro sabato blindato oggi per chi vive e lavora in zona stadio, con disagi praticamente dall’alba al tramonto e oltre, visto che i primi divieti sono scattati già alle 8 di questa mattina e gli ultimi scadranno alla mezzanotte odierna.

Fischio d’inizio alle 15 per l’incontro di calcio Mantova-Pisa in programma allo stadio Danilo Martelli. Per garantire un corretto e sicuro afflusso e deflusso dei tifosi, verrà modificata la viabilità in piazzale di Porta Cerese e in alcune vie ad esso afferenti.

Si terrà quindi:

L’imposizione del divieto di transito, dalle 12 alle 18, in viale Te, solo nel tratto compreso tra piazzale Porta Cerese e le barriere fisse.

L’imposizione del divieto di transito, dalle 12.30 alle 18, in:

via Brennero, tratto da strada Diga Masetti a piazzale di Porta Cerese;

strada Diga Masetti, tratto da via Ariosto a via Brennero;

piazzale di Porta Cerese (inclusa l’area di parcheggio Ferstadio);

piazzale Mozzarelli, tratto prospiciente piazzale di Porta Cerese;

viale Isonzo, tratto da via Secchia a piazzale di Porta Cerese;

via Luzio, tratto da via Scalarini a piazzale di Porta Cerese;

viale Te;

piazzale Ragazzi del ’99;

piazzale Montelungo;

via Primaticcio;

via Parma, tratto dalla rotatoria di via Donati a piazzale di Porta Cerese, eccetto veicoli dei residenti/domiciliati e di quelli diretti o provenienti dalle attività economiche/attività sportiva di via Parma, di via Guerra e di strada Bosco Virgiliano;

via De Mori, all’altezza di via Donati, eccetto veicoli dei residenti/domiciliati e diretti o provenienti dalle attività economiche del quartiere Te Brunetti;

via Visi e via Amadei, all’altezza di via Bellonci eccetto veicoli dei residenti/domiciliati e diretti o provenienti dalle attività economiche del quartiere Te Brunetti, di via Parma, di via Learco Guerra e di strada Bosco Virgiliano.

Il divieto di transito non si applica ai veicoli dei tifosi ospiti – settore curva Cisa in:

via Brennero, tratto da strada Diga Masetti a piazzale di Porta Cerese;

piazzale di Porta Cerese, tratto da via Brennero a via Grossi;

viale Te e in piazzale Ragazzi del ’99, tratto da piazzale di Porta Cerese fino ragazzi del ’99.

Il divieto di transito non si applica ai veicoli dei tifosi locali, ai veicoli autorizzati ed ai veicoli a servizio di persone invalide con ingresso da via Primaticcio, in:

via Primaticcio;

viale Te;

piazzale Montelungo;

piazzale Ragazzi del ’99 (tratto da piazzale Montelungo fino all’altezza delle barriere fisse);

parcheggio Kennedy.

L’imposizione del divieto di sosta con rimozione dei veicoli dalle 8 alle 18:

in piazzale di Porta Cerese, tratto da viale Risorgimento a via Parma (parcheggio Ferstadio e banchine comprese);

in piazzale Mozzarelli, tratto prospiciente piazzale di Porta Cerese;

in viale Isonzo, tratto da piazzale di Porta Cerese a via Secchia;

in via Adige;

in viale Te;

in piazzale Ragazzi del ’99, eccetto i veicoli dei tifosi ospiti, nel tratto da piazzale di Porta Cerese fino all’altezza delle barriere fisse;

in piazzale Ragazzi del ’99, eccetto i veicoli dei tifosi locali, i veicoli autorizzati e i veicoli a servizio di persone invalide, tratto dalle barriere fisse verso piazzale Montelungo;

in piazzale Montelungo, eccetto i veicoli dei tifosi locali;

in via Primaticcio;

nel parcheggio “Kennedy”, eccetto i veicoli dei tifosi locali.

L’imposizione del divieto di sosta con rimozione dei veicoli in via Brennero, ambo i lati, tratto da strada Diga Masetti a piazzale di Porta Cerese, dalle 18 alle 24.

L’inversione del senso di marcia in via Adige, da viale Isonzo a viale Risorgimento, dalle 12 alle 18, fino al completo deflusso dei tifosi e comunque fino a cessate necessità.

La riapertura al traffico veicolare della corsia riservata di via Trieste/corso Garibaldi, con il contestuale spegnimento delle telecamere di controllo, dalle 12 fino a cessate necessità.

La chiusura, dalle 12 alle 18, del sottopasso pedonale della linea ferroviaria Mantova-Monselice che collega il quartiere Valletta Valsecchi con strada Bosco Virgiliano.