Bandiere a mezz’asta per Luca Nicolini

MANTOVA Bandiere a mezz’asta in omaggio di Luca Nicolini. Ieri nella giornata di lutto cittadino, proclamata dal sindaco Mattia Palazzi a ricordo del presidente del comitato organizzatore di Festivaletteratura scomparso l’8 maggio scorso, i vessilli sia davanti al Comune in via Roma che agli altri palazzi istituzionali della città sono stati esposti a mezz’asta. Ad accompagnarne la commemorazione, inoltre, alle 15 in punto il suono delle campane della basilica di Sant’Andrea, quando tutti i cittadini sono stati invitati a dedicargli un minuto di silenzio. Una giornata, dunque, vissuta nel segno di gesti, suoni, parole e ricordi in nome di Luca Nicolini in quelle vie e piazze del centro, da lui tanto amate.