Bando contributi affitti: pronte le graduatorie, 180 mila euro erogati entro il 31 gennaio

MANTOVA – Il Comune di Mantova erogherà 180mila euro per contributi sugli affitti a partire dal 10 gennaio fino al 31 gennaio. Il contributo verrà erogato a seguito di graduatoria definitiva che verrà pubblicata nei prossimi giorni ed è relativo al “bando per l’emergenza abitativa sul libero mercato e per gli alloggi a canone moderato”, con particolare attenzione ai nuclei familiari che hanno avuto conseguenze a causa dell’emergenza sanitaria. Il contributo coprirà fino a tre mensilità e per un massimo di 1200 euro erogati direttamente al proprietario. I nuclei familiari del capoluogo che hanno fatto richiesta di accedere al bando sono 143. «Si tratta di una misura importante in un momento particolarmente difficile per le famiglie mantovane – ha detto l’assessore Nicola Martinelli – che speriamo di replicare appena troveremo ulteriori risorse». Il Bando è distrettuale e riguarda i 14 comuni del Piano di zona di Mantova. La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 9 gennaio e dal giorno seguente inizieranno, sino al 31 gennaio, ad essere eseguiti i bonifici sui conti correnti dei proprietari degli inquilini ammessi. Per il Comune di Mantova il contributo coprirà sino a 3 mesi di affitto (escluse le spese condominiali) fino ad un massimale di euro 1200, ad esempio se l’affitto mensile è di 300 euro il contributo potrà arrivare fino a 900 euro, se l’affitto è di 500 euro il contributo massimo sarà di 1200 euro.