L’intramontabile Morricone risplende in piazza Alberti

MANTOVA – “Ennio Forever” è il titolo dell’avvincente spettacolo proposto sabato sera da MantovaMusica per il ciclo MM Concert: un pregevole mix di musica dal vivo e proiezioni di brani da film che ha reso un appropriato omaggio all’intramontabile vena artistica di Ennio Morricone. Protagonisti dello spettacolo, nell’accogliente atmosfera di piazza Alberti affollata al limite del tutto esaurito, Luigi Giachino al pianoforte, Giuseppe Nova al flauto e il soprano Sang Eun Kim che hanno portato in scena il loro progetto discografico nato nel 2018 per celebrare i 90 anni di Morricone, realizzando un prezioso tributo al talento immortale del compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra romano, morto ultra novantenne nel 2020. Un percorso di grande fascino in cui i temi musicali, l’espressione più emblematica della geniale creatività di Ennio Morricone, si sono rivelati autentici protagonisti, in primo piano rispetto alle immagini, proiettate alle spalle dei tre interpreti, per cui erano stati concepiti. Come ha sottolineato Luigi Giachino presentando la successione dei brani, le musiche del Maestro sono diventate autentici successi senza tempo, autonomi dalle scene proposte nel corso dello spettacolo. Indirizzato sul filone dei grandi film di Sergio Leone e Giuseppe Tornatore, il concerto ha evocato la straordinaria capacità di Morricone di coniugare la sua profonda conoscenza della musica colta, derivatagli dagli studi classici, con l’immediatezza di quella d’uso più popolare e con le esigenze descrittive del cinema. Dalla iniziale suite da Mission agli altrettanto noti temi da Il buono, il brutto, il cattivo, da La leggenda del pianista sull’oceano a Metti una sera a cena, da Nuovo cinema Paradiso a C’era una volta in America, le accurate trascrizioni, particolarmente attente, nella riduzione per tre esecutori, al senso originale delle partiture per orchestra, hanno dato il giusto rilievo alla bellezza e al fascino delle opere di Morricone e messo in luce la solida esperienza e la capacità comunicativa di Luigi Giachino, autore degli arrangiamenti, di Giuseppe Nova e della duttile vocalità di Sang Eun Kim. Molto apprezzato l’ampio utilizzo dei tipici vocalizzi che caratterizzano la personale coloritura sonora delle opere di Morricone, interpretati con sensibile espressività dal soprano di origine coreana, spesso in sinergia col flauto. Ancora pagine eccellenti hanno completato il programma con la suadente cantabilità di classici temi morriconiani come quelli da Per un pugno di dollari, C’era una volta il West, Stanno tutti bene, Baaria, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, Giù la testa.

Una sequenza di una cinquantina d’anni di mirabili composizioni che testimoniano la grandezza del talento di Ennio Morricone capace, con le sue opere, di conquistare ed emozionare sempre l’ascoltatore. A suggellare il successo della bella serata, i costanti, calorosi applausi del pubblico fino all’altrettanto apprezzato bis con un tema da Nuovo cinema Paradiso.