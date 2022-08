Il Comune di Mantova investe 1,5mln di euro per lo sport

MANTOVA –

Dal Pnrr ancora 1,5 mil per club house e attività outdoor al campo scuola Nuvolari e per riqualificare l’illuminazione dei campi di rugby al Migliaretto dove nascerà anche un’area per il tiro con l’arco. Prosegue l’opera che sin dall’inizio del primo mandato ha visto l’Amministrazione Palazzi destinare ingenti risorse per la riqualificazione e l’incremento delle strutture sportive sul territorio della città. Grazie ad un bando Pnrr vinto dal Comune e inerente i centri sportivi e l’inclusione sociale, sono stati finanziati per complessivi 1,5 mil di euro due importanti progetti presentati dall’Amministrazione Palazzi. Il primo prevede un investimento di 1 mil e 100 mila euro presso il campo scuola Nuvolari, il secondo vede destinati 400 mila euro per la struttura polivalente del Migliaretto che ospita i campi di rugby.Nello specifico le opere finanziate prevedono: presso la Cittadella dello Sport Tazio Nuvolari la realizzazione di una Club House e di nuovi campi sportivi outdoor. Va segnalato che contestualmente gli uffici sono già in fase di progettazione dell’intervento di riqualificazione della pista coperta, pertanto il nuovo progetto finanziato dal Pnrr andrà ad integrarsi e a completare quello in fase di redazione. Presso l’Impianto Polivalente del Migliaretto la riqualificazione energetica dell’impianto di illuminazione dei campi da rugby e la trasformazione di uno dei campi in un impianto per il tiro con l’arco. Le opere saranno realizzate in tempi rapidi, verranno infatti appaltate entro marzo 2023.

“Abbiamo ottenuto risorse per realizzare opere importanti – ha detto l’assessore ai lavori pubblico Nicola Martinelli – in quanto si tratta di lavori che vanno a completare i lavori già realizzati sia per quanto riguarda il campo Tazio Nuvolari ove ricordo era stata realizzata la nuova pista di atletica, sia per quanto riguarda il campo da Rugby dove è stata realizzata una nuova club house e la copertura delle tribune. In questo caso poi l’attenzione costante alla manutenzione degli impianti sportivi si unisce al desiderio di incrementare il numero di attività sportive presenti nell’area”.