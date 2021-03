Canoa Maratona – Doppio titolo tricolore per la Canottieri

FIRENZE Sulle acque dell’Arno ieri, nella giornata conclusiva del campionato italiano di maratona, la Canottieri Mincio ha conquistato due titoli italiani. Nel K2 misto under 23 sul gradino più alto del podio sono saliti Alessio Campari e Sara Vesentini che hanno concluso la loro fatica, ripagata dalla medaglia d’oro, col responso cronometrico di 1h28’59”57. Al secondo posto sono giunti due canoisti della Ottagoni Cremona, Ilaria Garavelli-Dylan Paliaga col tempo di 1h32’03”15: distacco notevole, che ha dimostrato come i due atleti mantovani abbiano fatto una grande gara per conquistare il tricolore.

La seconda soddisfazione per il sodalizio di Cittadella è giunta nel K2 junior da Chiara Nasi ed Emma Rodelli che hanno chiuso il loro sforzo per fregiarsi del titolo di campionesse d’Italia col tempo di 1h13’48”51. Piazza d’onore per i canoisti della Remiera Peschiera del Garda Clara e Eva Gyertyanffy, col responso cronometrico di 1h15’24”15: distacco dunque contenuto.

Sabato invece Chiara Nasi aveva conquistato la medaglia d’argento nel K1 juniores col tempo di 1h20’35”71. Il titolo italiano era invece andato a Giada Rossetti, portacolori della Canottieri Timavo che si era imposta in 1h18’34”09.

Al campionato italiano di maratona non ha preso parte per impegni universitari Beatrice Gaggero: la talentuosa atleta della Cano non è presente neanche a Segrate per i test della canoa velocità che si concludono mercoledì, ai quali prende parte invece Sara Vesentini. «Il campionato italiano di maratona non era una nostra priorità – spiega Daniele Rossi tecnico del settore canoa della Canottieri Mincio – dato che abbiamo puntato molto sulle selezioni nazionali in programma ad Aprile. A Firenze, alla fine, direi che è andata davvero molto bene».