GONZAGA Ancora una tragedia sul lavoro nel Mantovano. Un agricoltore 75enne di Gonzaga, Ezio Ferrari, ha perso la vita ieri sera, travolto dal suo trattore che si è rovesciato mentre era al lavoro in un suo terreno in via Staffola. Il corpo senza vita del 75enne è stato trovato intorno alle 21.30, dopo che i familiari avevano lanciato l’allarme non vedendolo rientrare a casa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale del 118 e i carabinieri.