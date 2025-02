Boxe – Il procuratore Ventura nella Commissione Nazionale Pro

Mantova Il procuratore sportivo mantovano Francesco Ventura è stato nominato, per il prossimo quadriennio olimpico, rappresentante della propria categoria nella neonata ‘Commissione Nazionale Pro’, organismo incaricato in seno alla Federazione Pugilistica Italiana di governare e soprattutto riformare il pugilato professionistico. Sabato si è svolto a Roma il primo incontro della Commissione, alla quale partecipano i rappresentanti di tutte le categorie coinvolte (pugili, maestri, organizzatori, procuratori), coordinati da Andrea Locatelli, imprenditore già ai vertici di Infront (la società che per anni si è occupata della vendita dei diritti televisivi della Serie A in Italia e all’estero) e soprattutto grande appassionato di pugilato. «Dopo quasi vent’anni che lavoro a vario titolo nell’ambito della boxe – commenta Ventura, 46 anni – ho accolto con soddisfazione la proposta di Locatelli di farne parte: significa che mi sono costruito una credibilità. Ho impiegato qualche giorno ad accettare, perché volevo essere sicuro di potermi dedicare con la massima dedizione al compito delicato che ci attende». Compito non facile: rilanciare il pugilato, disciplina antica e piena di fascino, ma che non sembra essere più popolare presso il grande pubblico come alcuni decenni fa. «E’ vero – prosegue Ventura – oggi il mondo è cambiato, ci sono un’infinità di proposte e la boxe è diventato uno sport di nicchia come tanti altri. Ma che conserva un fascino immutato, che credo non potrà mai passare di moda: me ne accorgo durante le nostre manifestazioni in piazza Broletto, alle quali partecipano anche tante persone che non hanno mai assistito a un incontro di boxe e rimangono incantate. Come Commissione dovremo cercare di aumentare la qualità della proposta, quindi incontri più equilibrati e spettacolari che possano migliorare il livello dei nostri pugili e attirare media ed appassionati, attraverso nuovi regolamenti ed una destinazione mirata delle risorse». Ventura, che con la Boxe Mantova del maestro Bruno Falavigna e le istituzioni sta già lavorando all’11esima edizione del ‘Memorial Lasagna’ il prossimo luglio, è atteso nei prossimi mesi a due importanti appuntamenti: «Il peso leggero Arblin Kaba e il superwelter Mohammed Graich, visti tante volte combattere a Mantova, sono sfidanti ufficiali al titolo italiano della propria categoria. Inoltre sono previsti un paio di nuovi ingressi nella mia squadra: uno potrebbe essere finalmente, dopo tanti anni, un mantovano. L’ex componente della Nazionale Antonio Mondillo, peso massimo-leggero della Boxe Mantova».