Botte alla convivente, 33enne tunisino condannato a 2 anni e 4 mesi di carcere

MANTOVA – Negli scorsi giorni la Polizia di Stato di Mantova ha dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona nei confronti di un soggetto tunisino di 33 anni condannato per il reato di maltrattamenti aggravati e reiterati nonché per il reato di lesioni pluriaggravate nei confronti di una donna, all’epoca dei fatti sua convivente. Il soggetto, condannato definitivamente dal Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale Ordinario di Verona e già sottoposto nel tempo a misure cautelari in relazione alle condotte in parola, è stato rintracciato dagli operatori della Squadra Mobile della Questura virgiliana e condotto presso la Casa Circondariale di via Poma: decurtato il periodo già scontato di custodia cautelare dovrà espiare la pena della reclusione a due anni e quattro mesi.