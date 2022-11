Furti nei negozi del centro di Villimpenta, il sindaco promette nuove telecamere

VILLIPENTA – La notte del 26 ottobre è ancora scolpita negli occhi dei commercianti di piazza Roma a Villimpenta, bersaglio di un vero e proprio raid notturno da parte della delinquenza come non si registrava da anni. Come scritto nell’edizione di ieri, tanti gli attestati di solidarietà arrivati in questi giorni ai negozianti (qualcuno ha lanciato l’idea di aderire, come già avviene in altri paesi, al Controllo del Vicinato, la rete composta da privati cittadini che si uniscono in gruppi per fornire consulenza alle forze dell’ordine e alle polizie municipali nell’ambito di un ampio programma di sicurezza partecipata a tutela del territorio), ai quali si aggiunge anche quello del sindaco Daniele Trevenzoli: «Oltre alla ferma condanna per quanto avvenuto, esprimo la mia personale solidarietà a chi ha subito tali sfregi». Per il primo cittadino la vera questione è rafforzare ulteriormente il rapporto con le forze dell’ordine. «E’ nostra intenzione implementare la rete di telecamere già presenti sul territorio, con l’aggiunta di nuovo strumenti ad alta risoluzione notturna e quindi in grado di produrre immagini sempre più nitide. Le nuove telecamere, che finanzieremo attraverso bandi o tramite risorse dell’ente, saranno direttamente collegate alla nostra caserma di competenza, quella di Castel d’Ario, così da velocizzare il processo di acquisizione delle immagini e l’avvio delle indagini». Contestualmente sarà installato un ulteriore lettore ottico per la lettura di targhe nella parte nord del paese (alla rotonda di via Begozza e strada Circonvallazione). Le telecamere di lettura targhe grazie alla loro particolare ottica consentono di riconoscere, leggere e comunicare ad un software o database le targhe dei veicoli che passano nel loro campo isivo in qualsiasi condizione, sia di giorno che di notte con scarsa luminosità, che con una comune telecamera sarebbe impossibile leggere. Nel frattempo proseguono i controlli straordinari del territorio da parte dei carabinieri al fine di intensificare la cornice di sicurezza.

Matteo Vincenzi