MANTOVA – Un operaio è morto cadendo da un ponteggio in un cantiere in via Salandri a Mantova. L’infortunio mortale è accaduto questa mattina poco dopo le 9.30 quando l’uomo in arresto circolatorio è caduto riportando traumi multipli gravi tanto da portarlo al decesso. Sul posto, oltre la Polizia di Stato, un’automedica e un’ambulanza e i tecnici dell’Ast di Mantova.

