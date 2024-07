Il sabbionetano Alex Vangelista è il “papà più sprint” d’Italia

SABBIONETA È Alex Vangelista, 45enne di Sabbioneta il papà più sprint d’Italia: così è stato, infatti, decretato dalla giuria del “Babbo più Bello d’Italia 2024”, il concorso di bellezza e simpatia (marchio registrato) riservato ai papà dai 25 ai 45 anni, svoltosi lo scorso sabato all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare, sulla Riviera Romagnola.

Dodici in tutto i papà che si sono “dati battaglia” cimentandosi in varie prove di abilità: da chi ha cantato, a chi ha ballato, a chi ha proposto un esercizio sportivo, fino a chi ha dedicato poesie e chi si è cimentato in originali prove creative.

Tanti i riconoscimenti, oltre al titolo di babbo più bello d’Italia, assegnati durante il concorso; concorso che ha visto partecipare anche un papà sabbionetano

Alex Vangelista, come detto, è stato decretato dalla giuria “Babbo sprinti”. Vangelista lavora come agente di commercio e da tre anni è diventato papà della piccola Bianca.