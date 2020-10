Per il Po in crescita sospesa la navigazione nei laghi di Mantova e lungo il Mincio

MANTOVA Sospensione della navigazione per tutte le unità navali in transito sul fiume Mincio alla sezione del fornice di Formigosa in Comune di Mantova e cauta navigazione, a monte e a valle della sezione interdetta. E’ quanto disposto dalla Provincia di Mantova a partire dalle ore 12 di lunedì 5 ottobre 2020. I provvedimenti resteranno in vigore sino a successiva comunicazione della riapertura del fornice di Formigosa da parte di A.I.Po.

Era stata la stessa A.I.Po a richiedere l’emissione dell’ordinanza di sospensione della navigazione sul fiume Mincio alla sezione del fornice di Formigosa in Comune di Mantova a seguito della chiusura del fornice di Formigosa e la totale interclusione dei laghi di Mantova, con conseguente interruzione della navigazione fluviale, a causa dell’incremento idrometrico del fiume Po verificato nel tratto a monte del Circondario. Il provvedimento si è reso necessario per evitare l’insorgenza di possibili situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.