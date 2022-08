Cade sulla pista di motocross: grave centauro 17enne

MANTOVA Una caduta rovinosa in pista in seguito alla quale ha riportato delle lesioni molto gravi alla testa e alla spina dorsale. Dramma nel pomeriggio dell’altro ieri, domenica 21 agosto, a Dro, in provincia di Trento nell’Alto Garda, dove un 17enne di Mantova è stato ricoverato in codice rosso a seguito di una violenta caduta con la moto. Secondo quanto comunicato dal 118 regionale del Trentino Alto Adige, il giovane è caduto mentre si trovava sulla pista di motocross “Il Ciclamino” in località Pietramurata. Sul posto è stata fatta intervenire con la massima urgenza un’eliambulanza che ha trasportato il giovane centauro mantovano all’ospedale Santa Chiara di Trento, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. I medici dell’ospedale del capoluogo trentino gli hanno diagnosticato delle gravissime lesioni alla testa e alla spina dorsale. Intanto si indaga sulla dinamica dell’incidente: secondo le prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine che sono intervenute per i rilievi di legge, pare che il 17enne, che stava facendo dei giri d’allenamento sulla pista di Dro insieme ad altri suoi compagni di squadra, abbia perso improvvisamente il controllo del mezzo durante un salto. Il personale a bordo pista si è reso subito conto della gravità della situazione vedendo che il giovane rimaneva immobile a terra. I soccorsi venivano quindi subito attivati e poco dopo sul posto giungeva l’eliambulanza che caricava a bordo il ragazzino per trasportarlo all’ospedale Santa Chiara di Trento.