Calcio Promozione – Castellana, Cobelli scalpita: “Attendiamo buone nuove per la ripresa”

Castel Goffredo Potrebbe essere la Castellana la prima squadra mantovana di categoria a tornare in campo dopo l’emergenza Coronavirus, che ha comportato il rinvio di due giornate di campionato consecutive: quella della scorsa domenica, che si sarebbe dovuta disputare sul campo della Real Dor e quella della prossima. Il calendario prevedeva la sfida casalinga contro la Voluntas Montichiari.

Com’è noto, lo stop forzato delle attività ufficiali sino al 1° marzo è certo, ma ieri è arrivato un ulteriore chiarimento da parte del Crl: si va verso il ritorno all’attività regolare (attualmente a porte chiuse), nel weekend del 7-8 marzo. Ma sarà difficile avere conferme prima di domenica o lunedì per una riapertura totale delle strutture (oltre alla possibilità di far accomodare pubblico sugli spalti e l’utilizzo degli spogliatoi). Per ora possiamo fare solamente delle ipotesi.

La ventiquattresima giornata, infatti, secondo il comunicato, si giocherà sabato 7 marzo alle ore 18 allo stadio “Gino Corioni” di Ospitaletto. «Ma per ora siamo fermi – dice il tecnico della Castellana Alessandro Cobelli -, perchè non abbiamo ottenuto ancora l’ok per utilizzare le strutture dove allenarci sino al 1° marzo. Quindi i ragazzi hanno dovuto fare di necessità virtù, con una preparazione fisica individuale all’aria aperta, come consentito dalle norme diramate dalle autorità». Ma uno stop di questo tipo, imprevisto e piuttosto lungo, non rischia di intaccare il fondo di preparazione, e il richiamo fatto durante l’interruzione invernale?

«Se la sosta si manterrà nell’ordine dei 10 giorni, non accadrà niente di irreparabile, se invece – continua Cobelli -, ci saranno motivi gravi e fondati per prolungare lo stop, a livello fisico ogni squadra potrebbe risentirne. Mi auguro che l’emergenza si risolva quanto prima e che si possa tornare al più presto alla normale attività sportiva».