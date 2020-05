McDonald’s, per 2 settimane colazione gratis per medici e infermieri

MILANO (ITALPRESS) – In occasione della riapertura dei suoi ristoranti, McDonald’s ha dato vita ai Thank You Days: per due settimane, a partire da oggi, in tutti i McDonald’s d’Italia, a medici, infermieri, operatori socio-sanitari e personale della Protezione Civile sarà offerta la colazione. L’iniziativa è valida non solo all’interno dei ristoranti ma anche con il servizio d’asporto e il McDrive: sarà sufficiente mostrare un tesserino di riconoscimento per ricevere caffè o cappuccino e croissant.

“In questo difficile periodo ci siamo trovati nostro malgrado a misurarci con la forza delle nostre risorse e con i limiti delle nostre paure; McDonald’s ha scelto da subito di sostenere chi si è battuto in prima linea e chi aveva più bisogno di aiuto. Ora è il momento di dire ‘graziè alle persone che ogni giorno, anche oggi, si mettono al servizio degli altri; lo facciamo con un piccolo gesto dietro al quale c’è tutta la nostra gratitudine e tutta la nostra ammirazione”, dice Mario Federico, Amministratore Delegato di McDonald’s Italia.

Durante la pandemia, McDonald’s ha anche distribuito in Italia 200 tonnellate di prodotti alimentari freschi agli enti benefici e 10.000 pasti a settimana ai bisognosi, ai volontari e al personale sanitario.

(ITALPRESS).