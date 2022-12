Fuori strada ubriaco: nei guai un 42enne

MANTOVA – Due persone sono rimaste ferite in due distinti incidenti avvenuti ieri a Mantova. Il primo si è verificato verso le 18.50 in via Brennero, con due auto coinvolte in un tamponamento. A rimanere ferita una donna. Sul posto Croce Verde e Polizia Stradale per i rilievi. Altro incidente alle 18.40 lungo l’Ostigliese. Coinvolto un 42enne ucraino che avrebbe perso il controllo della sua Kia a causa del suo evidente stato di ebbrezza alcolica. Sul posto la Polizia locale che dovrebbe ritirargli la patente e denunciarlo per guida in stato di ebbrezza.